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Спорт

«Дизель» на последних минутах вырвал победу у соперника

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Пензенский «Дизель» вырвал победу у тюменского «Рубина». Игра состоялась во вторник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Матч проходил на выезде. В первом периоде обошлось без ярких моментов, а во втором тюменцы забросили первую шайбу и через несколько минут закрепили преимущество - 2:0.

Третий временной отрезок оказался самым напряженным. Команды долго атаковали друг друга, и на 53-й минуте дизелист Семен Сухов наконец размочил счет - 1:2.

За 56 секунд до окончания встречи Дмитрий Назаров сделал цифры на табло одинаковыми, и вскоре игра перешла в овертайм. В дополнительное время пензенский коллектив оказался точнее, итог - 3:2 в пользу «Дизеля».

До этого матча «Дизель» занимал 22-ю строчку из 29 в турнирной таблице ВХЛ с 38 очками. Следующий соперник - «Челны» из Набережных Челнов, против этой команды подопечные Дмитрия Шандурова выйдут на домашний лед 13 января.

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