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Спорт

Пензенский «Дизель» не смог продлить победную серию

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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» проиграл в первом выездном матче. Игроки уступили московской «Звезде» со счетом 1:4.

В первом периоде пензенцы были активны. На девятой минуте Дмитрий Сидляров открыл счет, забив в ворота хозяев льда. Затем удачный бросок сделал Александр Борисенков, однако этот гол судья отменил.

Вторую двадцатиминутку можно счесть провальной. Игроки «Звезды» четырежды поразили ворота Дениса Синягина. «Дизель» безуспешно пытался отыграться.

Третий период был сухим, победа в итоге осталась за москвичами.

«Следующий матч станет последним для нашей команды в 2023 году. «Дизель» в Туле сыграет с клубом «АКМ», - сообщает телеграм-канал пензенского клуба.

Ранее «Дизель» выиграл два матча подряд после серии поражений. 19 декабря пензенцы одолели «Омские крылья» (4:1), а 17-го числа - «Металлург» (3:1).

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