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Спорт

«Дизель» четырежды сравнивал счет, но проиграл ХК «Динамо-Алтай Б»

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В пятницу, 15 декабря, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение в матче против клуба «Динамо-Алтай Б» из Барнаула. Сурские хоккеисты смогли четырежды сравнять счет, но проиграли. Встреча состоялась в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Уже на четвертой минуте первого периода гости распечатали ворота пензенцев и внесли первую шайбу. Однако через пару минут хозяева сравняли счет - отличился Егор Чижиков.

Но недолго табло показывало одинаковые цифры. Барнаульцы снова вырвались вперед, перехватили шайбу и уверенно занесли ее в ворота «Дизеля». Ответить на это в первом периоде пензенцы уже не смогли.

Во втором отрезке в обеих командах заменили вратарей. Затем за игру сломанной клюшкой удалили барнаульского хоккеиста. Этим воспользовались сурские спортсмены: в большинстве они прорвали оборону противника и выравняли счет. Шайбу внес Дмитрий Назаров.

Однако гости были настойчивы. Скоро они вновь пробили оборону пензенцев и переиграли вратаря. «Дизелисты» через две минуты догнали барнаульцев - успешный бросок сделал Антон Лукичев. Со счетом 3:3 команды ушли на перерыв.

В третьем периоде соперники показали равную игру, внеся в ворота друг друга по одной шайбе. Из пензенских спортсменов отличился Максим Колмыков - 4:4.

Решать исход встречи пришлось в овертайме. Барнаульцы оказались сильнее и вновь забили первыми. При счете 4:5 на табло пензенцы и гости покинули лед.

Это шестое поражение подряд, которое потерпел «Дизель». Следующая игра состоится в воскресенье, 17 декабря. Пензенцы встретятся с новокузнецким «Металлургом».

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