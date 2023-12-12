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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел пятое поражение подряд

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В понедельник, 11 декабря, пензенский «Дизель» завершил выездную серию, сыграв в Санкт-Петербурге с клубом «СКА-Нева».

Матч завершился поражением команды пензенцев со счетом 1:2.

В основное время игрокам клубов удалось по одному разу поразить ворота друг друга. В начале второго периода хозяева льда открыли счет, однако Иван Кузьмин его сравнял.

Овертайм прошел без голов, и судьбу встречи решила серия буллитов. Питерцы сделали на один точный бросок больше, и «Дизель» возвращается домой с поражением.

«Приличный матч провели, ребята выполняли задание и играли с хорошим движением, с хорошими скоростями. Считаю, мы переиграли соперника даже по статистике, перебросали почти в два раза. Но подводит реализация моментов. Никак не можем в этом сезоне выиграть овертайм с буллитами, нужно забивать. Самая большая проблема у нас в команде - это реализация моментов. А в целом матч получился динамичным, «СКА-Нева» приличная команда, не зря идет наверху турнирной таблицы. Но я еще раз скажу, что мы сегодня доминировали и упустили одно очко. Считаю, наша команда должна была сегодня выиграть», - процитировал телеграм-канал ХК «Дизель» главного тренера команды Алексея Ваулина.

11 декабря пензенский клуб потерпел пятое поражение подряд. 9-го числа «Дизель» проиграл санкт-петербургскому «Динамо», 7-го - клубу «Рязань-ВДВ», 5-го - «Химику», 30 ноября - «Горняку-УГМК».

15 декабря «Дизель» начнет домашнюю серию игр. В Пензу приедут клубы «Динамо-Алтай», «Металлург» и «Омские Крылья».

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