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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от «Рязани-ВДВ»

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В четверг, 7 декабря, пензенский «Дизель» в гостях сыграл с «Рязанью-ВДВ».

В первом периоде была заброшена только одна шайба - хозяева открыли счет на 7-й минуте. В ворота пензенцев назначили буллит, который успешно реализовал Станислав Яровой. За задержку соперника клюшкой наказали Дмитрия Назарова.

Вторая двадцатиминутка оказалась гораздо богаче на заброшенные шайбы. Сначала «Рязань-ВДВ» увеличила преимущество: на 27-й минуте вратаря «Дизеля» огорчил Захар Чернов - 2:0. На 30-й минуте пензенцы сократили отставание (Иван Кузьмин), на 32-й хозяева восстановили разрыв в 2 шайбы (Станислав Яровой), на 37-й удача снова улыбнулась дизелистам (Илья Назаров). Период закончился со счетом 3:2 в пользу «Рязани-ВДВ».

В заключительном временном отрезке гости сравняли счет на 53-й минуте (Дмитрий Мужиков), а хозяева не смогли ответить. Игра перешла в овертайм, где «Рязань-ВДВ» благодаря Александру Гордину почти сразу поставила точку в матче.

3:4 - пензенский «Дизель» потерпел третье поражение подряд. В следующий раз он встретится с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игра состоится 9 декабря.

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