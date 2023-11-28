Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

28.11.2023 | 21:27

Черная полоса сменилась белой: пензенский «Дизель» наконец прервал серию поражений. Во вторник, 28 ноября, на домашнем льду подопечные Алексея Ваулина принимали «Южный Урал» из Орска.

Хозяева открыли счет на пятой минуте встречи и вскоре нарастили преимущество - 2:0, шайбы в копилке Дмитрия Мужикова и Ивана Кузьмина.

Во втором периоде команды обменялись голами - 3:1, у пензенцев отличился Александр Дербенев.

В заключительной 20-минутке гости отыграли одну шайбу и стали активно атаковать ворота Аделя Минегалиева, но тот выстоял. Итоговый счет - 3:2.

Перед этим в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» потерпел семь поражений подряд, из них три на домашнем льду и четыре на выезде. Были как досадные проигрыши с разницей в одно очко, так и разгромные.