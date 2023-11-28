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Спорт

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

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Черная полоса сменилась белой: пензенский «Дизель» наконец прервал серию поражений. Во вторник, 28 ноября, на домашнем льду подопечные Алексея Ваулина принимали «Южный Урал» из Орска.

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

Хозяева открыли счет на пятой минуте встречи и вскоре нарастили преимущество - 2:0, шайбы в копилке Дмитрия Мужикова и Ивана Кузьмина.

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

Во втором периоде команды обменялись голами - 3:1, у пензенцев отличился Александр Дербенев.

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

В заключительной 20-минутке гости отыграли одну шайбу и стали активно атаковать ворота Аделя Минегалиева, но тот выстоял. Итоговый счет - 3:2.

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

Перед этим в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» потерпел семь поражений подряд, из них три на домашнем льду и четыре на выезде. Были как досадные проигрыши с разницей в одно очко, так и разгромные.

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