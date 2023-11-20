Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|13:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенские спасатели оказались сильнее дагестанцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сборная Пензенской области, состоящая в основном из сотрудников Главного регионального управления МЧС России, заняла призовые места на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната.

Соревнования проходили 18 ноября в Екатеринбурге.

«Показательными стали схватки со сборной Дагестана, где состав команды соперника был тяжелее команды Пензенской области более чем на 250 кг», - рассказали в региональном Управлении МЧС России.

Преимущество в весе не помогло дагестанцам. Пензенцы приложили все усилия и перетянули канат на себя.

Сурские спасатели стали вице-чемпионами в категории до 1 000 кг. На Кубке России они завоевали бронзу, соревнуясь с командами в категории до 720 кг.

В смешанной категории на чемпионате страны пензенцы также добились успеха. Команда, состоящая из 4 мужчин и 4 женщин, оказалась самой сильной.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Всероссийской федерации перетягивания каната
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте