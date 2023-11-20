Пензенские спасатели оказались сильнее дагестанцев

20.11.2023 | 12:00

Сборная Пензенской области, состоящая в основном из сотрудников Главного регионального управления МЧС России, заняла призовые места на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната.

Соревнования проходили 18 ноября в Екатеринбурге.

«Показательными стали схватки со сборной Дагестана, где состав команды соперника был тяжелее команды Пензенской области более чем на 250 кг», - рассказали в региональном Управлении МЧС России.

Преимущество в весе не помогло дагестанцам. Пензенцы приложили все усилия и перетянули канат на себя.

Сурские спасатели стали вице-чемпионами в категории до 1 000 кг. На Кубке России они завоевали бронзу, соревнуясь с командами в категории до 720 кг.

В смешанной категории на чемпионате страны пензенцы также добились успеха. Команда, состоящая из 4 мужчин и 4 женщин, оказалась самой сильной.