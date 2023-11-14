«Дизель» забил гол на последней минуте матча, но это не помогло

14.11.2023 | 19:16

Во вторник, 14 ноября, пензенский «Дизель» потерпел поражение в матче против «Южного Урала» в Орске в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Уже в первой 20-минутке хозяева показали, кто на площадке главный, огорчив голкипера желто-черных Дениса Синягина - 1:0. Во втором временном отрезке никто из команд не смог довести атаки до логического конца, обошлось без голов.

В третьем периоде южноуральцы увеличили отрыв - 2:0. На последней минуте оба коллектива с промежутком в 9 секунд забросили по шайбе. Автором единственного в этом матче гола у пензенцев стал Антон Андриянов.

Итоговый счет первой выездной игры подопечных Алексея Ваулина - 1:3.

Следующий соперник - челябинский «Челмет». С ним «Дизель» сразится 16 ноября.