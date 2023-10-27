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Спорт

Семьи полицейских приняли участие в спортивном фестивале

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В Пензе, во дворце спорта «Рубин», провели фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященный 100-летию со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Участие в нем приняли 15 семейных команд территориальных органов внутренних дел и подразделений УМВД.

Начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин в приветственном слове подчеркнул, что работа участковых неразрывно связана с населением и от их профессионализма зависит судьба людей. Он пожелал участникам соревнований успехов и подчеркнул: «Пусть победит сильнейший!»

В итоге сильнейшей оказалась семья Аброськиных, глава которой является старшим участковым уполномоченным отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе. Члены команды признались, что не готовились к соревнованиям и победа стала приятной неожиданностью. Как отметили Аброськины, фестиваль помог им отдохнуть от повседневной работы, у организаторов получилось создать хорошую атмосферу.

«Второе место заняла семья Шатуновых, где папа является участковым уполномоченным полиции, а мама инспектором отдела УМВД России по городу Пензе. Третье досталось семье Егоровых, главой которой является старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Колышлейский», - рассказали в полиции.

Победителям и призерам вручили грамоты, кубки и подарки, а маленьким участникам - сладкие призы.

Подобные мероприятия планируют провести и в районах области.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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