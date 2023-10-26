Пензенский «Дизель» одолел «Омские Крылья»

26.10.2023 | 17:56

В четверг, 26 октября, пензенский «Дизель» на выезде встретился с «Омскими Крыльями» и одержал победу.

Первый период закончился нулевой ничьей, во втором пензенцы на 31-й минуте открыли счет. Удачным броском отметился Иван Кузьмин.

Правда, уже на 37-й минуте хозяева смогли ответить - 1:1.

В третьем периоде «Дизель» на 43-й минуте благодаря Александру Акмальдинову снова вырвался вперед. А через 10 минут Иван Кузьмин увеличил преимущество пензенцев.

Больше до конца матча счет на табло не менялся - 3:1 в пользу «Дизеля».

Следующая игра на выезде в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги пензенцам предстоит 28 октября - с ХК «Динамо-Алтай».