Пензенский «Дизель» одолел «Омские Крылья»

В четверг, 26 октября, пензенский «Дизель» на выезде встретился с «Омскими Крыльями» и одержал победу.
Первый период закончился нулевой ничьей, во втором пензенцы на 31-й минуте открыли счет. Удачным броском отметился Иван Кузьмин.
Правда, уже на 37-й минуте хозяева смогли ответить - 1:1.
В третьем периоде «Дизель» на 43-й минуте благодаря Александру Акмальдинову снова вырвался вперед. А через 10 минут Иван Кузьмин увеличил преимущество пензенцев.
Больше до конца матча счет на табло не менялся - 3:1 в пользу «Дизеля».
Следующая игра на выезде в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги пензенцам предстоит 28 октября - с ХК «Динамо-Алтай».
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