«Дизель» потерпел поражение от тульских хоккеистов

18.10.2023 | 21:33

В среду, 18 октября, пензенский «Дизель» сразился на домашнем льду с тульским «АКМ». Поединок прошел в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом периоде соперники сразу принялись обмениваться атаками. Уступать не хотел никто. И те, и другие завладевали шайбой, но до заветной цели ее не доводили. На последней минуте отрезка пензенцы проявили большую настойчивость, однако попытка поразить ворота гостей не увенчалась успехом.

Второй период был бурным. За блокировку и подножку удалили двух хоккеистов «АКМ». Однако счет поменялся только после того, как игроки вернулись на лед. В равных составах «Дизель» оказался сильнее, и на 30-й минуте Александр Тимирев распечатал ворота гостей.

Тульская команда искала пути, как обойти «дизелистов», но ее усилия ни к чему не привели.

В третьем периоде ход игры был переломлен. Сменились вратари, а за толчок клюшкой удалили пензенца Дмитрия Мужикова. На 47-й минуте гости вышли в атаку и в большинстве прорвали оборону «Дизеля», забросив свою первую шайбу.

После этого за грубость и подножку из каждой команды удалили по игроку. С обеих сторон шли опасные броски, но цифры на табло не поменялись даже при полных составах.

Только в овертайме удалось определить победителя. Мощным броском тульский хоккеист поставил во встрече точку - 2:1 в пользу «АКМ».