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Спорт

Пензенский «Дизель» одержал долгожданную победу

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В понедельник, 16 октября, пензенский «Дизель» одержал долгожданную победу, встретившись на своем льду с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Во втором пензенцы открыли счет - отличился Антон Лукичев (в большинстве).

В третьем временном отрезке гости пытались отыграться, но успеха не добились. Когда они отправили вратаря на скамейку, «дизелисты» удвоили свое преимущество: Илья Назаров поразил пустые ворота. Итоговый счет - 2:0.

«С победой! Она была нужна нам, как глоток свежего воздуха, после серии таких неудачных матчей. Хочу от лица команды поблагодарить болельщиков за то, что верят, поддерживают нас, даже после таких нехороших игр. Даже после такого поражения крупного опять пришли, опять поддерживают. Это очень дорогого стоит.

То, что касается самой игры. Мы сегодня с ребятами договорились, что после той игры надо что-то менять. И сегодня ребята как единое целое вгрызались в шайбу. Да, ошибки были. Но не было ни одного безразличного игрока. Все хотели этой победы и вложили каждый по чуть-чуть в командный результат. Спасибо я ребятам уже сказал. Работаем, двигаемся дальше», - прокомментировал игру главный тренер пензенской команды Алексей Ваулин (опубликовано в телеграм-канале клуба. - Прим. ред.).

Впереди у «Дизеля» еще один матч в рамках домашней серии - с тульской «АКМ».

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