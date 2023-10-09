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Спорт

Пензенский «Дизель» завершил выездную серию поражением

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В воскресенье, 8 октября, в Нефтекамске пензенский «Дизель» сыграл с «Торосом». Гости уступили хозяевам льда со счетом 1:3.

Нефтекамская команда открыла счет в первом периоде, реализовав большинство. Далее, во второй 20-минутке, «Торос» закрепил успех.

«В самом начале заключительного игрового отрезка Владимир Кораблев одну шайбу отыграл, но больше голов в исполнении пензенцев не случилось. А за 22 секунды до конца встречи шайба побывала уже в пустых воротах «Дизеля», - сообщается в телеграм-канале пензенского клуба.

Подводя итоги, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин подчеркнул, что игра шла в неравных составах.

«Соперник в большинстве забросил нам две шайбы, сделал то, чего не смогли сделать мы. Были у нас хорошие шансы, играли 5 на 3, 5 на 4. Имели полное преимущество в третьем периоде, но соперник самоотверженно блокировал броски. Самая наша главная проблема - не забиваем больше одной шайбы, не хватает нам голеадоров, которые могут завершить комбинации точным броском», - прокомментировал Ваулин.

12 октября «Дизель» на своем льду сыграет с московской «Звездой».

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