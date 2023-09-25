«Хоккейный бог не дал»: пензенский «Дизель» проиграл ЦСК ВВС

25.09.2023 | 08:32

В воскресенье, 24 сентября, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение от самарского ЦСК ВВС в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Ближе к концу первого периода гости открыли счет, во втором увеличили преимущество и в начале третьего еще раз огорчили местных болельщиков - 3:0.

После этого усилиями Александра Тимирева и Антона Андриянова пензенцы сократили отставание (2:3), но сравнять цифры на табло так и не смогли.

«В отличие от нас, команда соперника вышла сражаться и показала это. Все от ножа, выполняла установку тренерскую, борьбу выигрывала. То есть два периода вообще безобразных с нашей стороны. Мы предупреждали ребят, что соперник будет выгрызать шайбу везде. Соперник молодой, парни хотят доказать свою состоятельность. Ну, у нас сегодня полкоманды, может, посчитали, что мы уже выиграли, что если с Альметьевском сыграли более-менее, то сегодня все получится легко.

Я считаю, что это проблема в головах. Это очень полезный для нас матч. Сейчас поговорили с ребятами в раздевалке. Мы его опустим, этот матч. Но самое главное, чтобы были сделаны выводы как у них в головах, так и с нашей стороны, естественно. В третьем периоде мы очень хотели все исправить, но хоккейный бог не дал нам, потому что это было незаслуженно. Надо выходить с первых секунд, с первых смен и отрабатывать на льду», - процитировал главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина telegram-канал клуба.

Следующий матч состоится 2 октября на выезде, пензенцы сразятся с пермским «Молотом».