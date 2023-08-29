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Спорт

В «Дизель-Арене» пройдет турнир в честь 75-летия пензенского хоккея

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В СЗК «Дизель-Арена» готовятся к турниру, посвященному 75-летию пензенского хоккея. Игры пройдут 3 и 4 сентября.

В соревнованиях примут участие команды ветеранов, представляющие Пензу, Пензенскую область, Саратов, Саранск и Мелитополь.

Церемония открытия назначена на 10:00 3 сентября. Матчи в этот день пройдут с 8:30 до 16:00. 4-го числа коллективы будут выходить на лед с 9:00 до 16:30.

После заключительной игры состоится церемония закрытия турнира.

Всем хоккейным болельщикам предлагают присоединиться к празднованию юбилейной даты и поддержать команды.

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