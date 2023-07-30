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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом матче межсезонья

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Хоккеисты пензенского «Дизеля» проиграли столичному «Динамо» в первом матче межсезонья. Игра проходила в воскресенье, 30 июля, в нижегородском городе Бор в рамках предсезонной подготовки.

Счет открыли москвичи, забросившие шайбу в ворота пензенского голкипера в первом периоде. В третьем временном отрезке дизелисты выровняли положение - 1:1, отличился Антон Ковалев.

В овертайме определить победителя игры не получилось, поэтому исход встречи решался в серии буллитов, где соперники оказались точнее - 2:1.

Уже в понедельник, 31 июля, подопечные Алексея Ваулина скрестят клюшки с представителями ХК «Норильск». Матч пройдет также на выезде.

В августе новый состав должен будет проявить себя на играх в Рязани и Нижнем Новгороде. Завершится лето традиционным «Кубком «Дизеля».

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