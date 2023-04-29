Сетевое издание|18+|Суббота|29 апр 2023|21:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Турнир по баскетболу в Пензе стал подготовкой к первенству России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе встретились баскетболисты из Москвы, Орска, Отрадного и две местные команды. Турнир среди юношей 2010 года рождения и моложе приурочен к 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.

«Мы всегда рады сильному сопернику, потому что играть со слабым - сами понимаете, ничему не научиться. Здесь есть к чему стремиться, зачем развиваться и выполнять работу над собой», - отметила заместитель директора Спортивной школы № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

«Большое спасибо организаторам. Все безумно нравится, хорошая атмосфера. Конечно, приехали все сюда, чтобы получить игровую практику. Желаю всем командам победы, главное - без травм, и хорошего настроения!» - напутствовал тренер Михаил Файков (г. Самара).

Участие в турнире - своего рода подготовка юных спортсменов к одному из главных соревнований сезона-2023/2024. Тренеры просматривают игроков, оценивают их физическую форму, умение владеть мячом и работать в команде.

«В дальнейшем будет сформирована команда Пензенской области, которая будет представлять нашу школу, наш город, нашу область на первенстве России», - сообщила Татьяна Аршинова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте