Турнир по баскетболу в Пензе стал подготовкой к первенству России

29.04.2023 | 20:30

В Пензе встретились баскетболисты из Москвы, Орска, Отрадного и две местные команды. Турнир среди юношей 2010 года рождения и моложе приурочен к 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.

«Мы всегда рады сильному сопернику, потому что играть со слабым - сами понимаете, ничему не научиться. Здесь есть к чему стремиться, зачем развиваться и выполнять работу над собой», - отметила заместитель директора Спортивной школы № 1 г. Пензы Татьяна Аршинова.

«Большое спасибо организаторам. Все безумно нравится, хорошая атмосфера. Конечно, приехали все сюда, чтобы получить игровую практику. Желаю всем командам победы, главное - без травм, и хорошего настроения!» - напутствовал тренер Михаил Файков (г. Самара).

Участие в турнире - своего рода подготовка юных спортсменов к одному из главных соревнований сезона-2023/2024. Тренеры просматривают игроков, оценивают их физическую форму, умение владеть мячом и работать в команде.

«В дальнейшем будет сформирована команда Пензенской области, которая будет представлять нашу школу, наш город, нашу область на первенстве России», - сообщила Татьяна Аршинова.