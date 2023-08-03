Опубликованы результаты игр «гвардейцев» в первый день турниров

03.08.2023 | 15:45

В среду, 2 августа, в Пензе стартовали спортивные соревнования в рамках юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец».

В первый день организовали состязания по футболу, волейболу и баскетболу. Игры прошли на площадках школ № 78 и 79. По каждому из видов спорта состоялось по 8 матчей между взводами.

На турнире по футболу встречи завершились следующим образом:

- Нижегородская область - Саратовская область - 4:2;

- Пензенская область - Запорожская область - 4:2;

- Донецкая Народная Республика - Самарская область - 0:12;

- Оренбургская область - Ульяновская область - 7:2;

- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 3:4;

- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 1:6;

- Кировская область - Пермский край - 10:0;

- Республика Татарстан - Республика Чувашия - 0:4.

В состязаниях по баскетболу итоги таковы:

- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 34:6;

- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 11:20;

- Республика Удмуртия - Кировская область - 21:8;

- Пермский край - Кировская область - 12:5;

- Нижегородская область - Саратовская область - 11:9;

- Оренбургская область - Ульяновская область - 6:16;

- Пензенская область - Запорожская область - 15:3;

- Ульяновская область - Запорожская область - 22:6.

В соревнованиях по волейболу команды показали себя следующим образом:

- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 0:2;

- Пермский край - Кировская область - 1:2;

- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 2:0;

- Пермский край - Республика Татарстан - 2:1;

- Оренбургская область - Ульяновская область - 2:0;

- Нижегородская область - Саратовская область - 1:2;

- Пензенская область - Запорожская область - 0:2;

- Ульяновская области - Самарская область - 0:2.

«Соревнования продлятся до 10 августа», - напомнили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Традиционные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся в Пензенской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В этом году они продлятся с 1 по 18 августа. В них участвуют 320 человек из 14 субъектов ПФО, ДНР и Запорожской области.

Торжественное открытие «Гвардейца» состоялось 2 августа. В программе - насыщенная досуговая, конкурсная и образовательная программы, теоретическая и практическая подготовка по основным военным дисциплинам (строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка), соревнования по пейнтболу, баскетболу, футболу, дартсу, спортивному ориентированию.