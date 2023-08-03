Опубликованы результаты игр «гвардейцев» в первый день турниров

В среду, 2 августа, в Пензе стартовали спортивные соревнования в рамках юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец».
В первый день организовали состязания по футболу, волейболу и баскетболу. Игры прошли на площадках школ № 78 и 79. По каждому из видов спорта состоялось по 8 матчей между взводами.
На турнире по футболу встречи завершились следующим образом:
- Нижегородская область - Саратовская область - 4:2;
- Пензенская область - Запорожская область - 4:2;
- Донецкая Народная Республика - Самарская область - 0:12;
- Оренбургская область - Ульяновская область - 7:2;
- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 3:4;
- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 1:6;
- Кировская область - Пермский край - 10:0;
- Республика Татарстан - Республика Чувашия - 0:4.
В состязаниях по баскетболу итоги таковы:
- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 34:6;
- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 11:20;
- Республика Удмуртия - Кировская область - 21:8;
- Пермский край - Кировская область - 12:5;
- Нижегородская область - Саратовская область - 11:9;
- Оренбургская область - Ульяновская область - 6:16;
- Пензенская область - Запорожская область - 15:3;
- Ульяновская область - Запорожская область - 22:6.
В соревнованиях по волейболу команды показали себя следующим образом:
- Республика Удмуртия - Республика Чувашия - 0:2;
- Пермский край - Кировская область - 1:2;
- Республика Мордовия - Республика Татарстан - 2:0;
- Пермский край - Республика Татарстан - 2:1;
- Оренбургская область - Ульяновская область - 2:0;
- Нижегородская область - Саратовская область - 1:2;
- Пензенская область - Запорожская область - 0:2;
- Ульяновская области - Самарская область - 0:2.
«Соревнования продлятся до 10 августа», - напомнили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
Традиционные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся в Пензенской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В этом году они продлятся с 1 по 18 августа. В них участвуют 320 человек из 14 субъектов ПФО, ДНР и Запорожской области.
Торжественное открытие «Гвардейца» состоялось 2 августа. В программе - насыщенная досуговая, конкурсная и образовательная программы, теоретическая и практическая подготовка по основным военным дисциплинам (строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка), соревнования по пейнтболу, баскетболу, футболу, дартсу, спортивному ориентированию.
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