В Пензе спасатели и стражи порядка сыграли в теннис

28.04.2023 | 21:09

В Пензе выявили сильнейшую команду по настольному теннису среди представителей управлений Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, Росгвардии и МЧС.

«Организация спортивных мероприятий - это всегда важный вектор в развитии физической культуры, общества и граждан. Здесь и корпоративный дух, и принцип спортивной состязательности», - сообщил начальник УФСИН России по Пензенской области Игорь Киреев.

Турнир любительский, но дилетантов среди спортсменов нет. Каждый из них занимается настольным теннисом в свободное время.

«Ходим в наш спортивный комплекс, который находится на территории нашего учреждения. Кроме того, по выходным очень любим играть с дочкой в настольный теннис», - рассказал заместитель начальника отдела УФСИН России по Пензенской области Дмитрий Букин.

В итоге первое место заняла команда управления МВД.