Баскетболистки разыграли призовые места турнира спартакиады вузов

26.04.2023 | 20:56

Сборная ПензГТУ стала победителем баскетбольного турнира спартакиады вузов среди девушек.

В соревнованиях участвовали три коллектива, но «технологи» оказались сильнее конкуренток. Они уверенно переиграли команды, представлявшие два университета: архитектурно-строительный - со счетом 60:35, государственный - более крупно, 93:51.

Таким образом они досрочно обеспечили себе первое место, а соперницам пришлось делить серебро и бронзу.

В очном поединке между командами ПГУ и ПГУАС поначалу активнее выглядели «политехники», которые выиграли первые две четверти. После перерыва «архитекторы» перехватили инициативу и стали атаковать чаще.

В итоге все решилось в концовке матча. Сборная архитектурно-строительного вуза победила с результатом 63:56 и заняла второе место на турнире. Команда государственного университета замкнула тройку призеров.