Хоккеистов Пензы и Заречного ждет решающий матч

25.04.2023 | 19:33

Два поединка финальной серии Пензенской хоккейной любительской лиги не выявили победителя, и теперь чемпион будет определяться в третьем, решающем матче.

В противостоянии зареченского «Старта» и пензенской «Молнии» изначально не было фаворита, тем удивительнее стал результат первой игры. На площадке в закрытом городе победы добились гости, при этом продемонстрировав потрясающую скорострельность - 7:2.

Естественно, болельщики «Молнии» надеялись, что их любимая дружина на льду «Дизель-Арены» сможет выиграть во второй раз и обеспечит себе завоевание заветного кубка. Но зареченцы отступать не собирались. Они открыли счет в матче, затем удвоили преимущество.

Впрочем, пензенцы постоянно сокращали дистанцию и оставались в игре. Решающим стал третий период. Форварды «Старта» забросили несколько шайб подряд и установили окончательный результат в свою пользу - 6:2.

Счет в серии - 1:1, и чемпион в сильнейшей лиге ПЛХЛ, впрочем, как в дивизионе B, неизвестен. А вот в конференциях под литерами C и D соревнования завершены. Лучшими в них синхронно стали основной состав и дубль лопатинского «Штурма».