В Пензе студенты бились до крови на универсиаде по боксу

19.04.2023 | 20:42

Илья Никишов недавно вернулся с всероссийского турнира по боксу. Там студент госуниверситета, к сожалению, не смог показать все, на что он способен: в первом же бою парень проиграл, получив рассечение. Поэтому на домашних состязаниях 20-летний кандидат в мастера спорта готовился взять реванш.

«Духом, главное, быть сильным - это и для боксера, и вообще по жизни, считаю, для мужчины очень важно», - рассказал кандидат в мастера спорта.

Три тяжелых раунда и разбитый нос, но Илья все же смог одержать победу на областной универсиаде по боксу, которая прошла во дворце единоборств «Воейков». В ней приняли участие представители практически всех высших учебных заведений региона, кроме артиллерийского института.

«В соответствии с регламентом, вне всяких сомнений, отличие любительского бокса от профессионального явно и понятно - и по количеству раундов, и по количеству дней. Эти соревнования однодневные, сегодня уже будет выявляться командное первенство», - сообщил исполнительный директор Федерации бокса Пензенской области Адельша Рахматуллин.

Этот турнир - отборочный на всероссийский этап студенческих состязаний. По итогам региональной универсиады лучше всех выступили представители ПГУ.

Тем временем руководство федерации бокса планирует через месяц провести Кубок города, где за звание победителя поборются четыре района Пензы, а затем - организовать областные соревнования. В общем, сделать максимум для популяризации этого вида спорта.