Соревнования по гимнастике собрали в Пензе спортсменок из 20 регионов

19.04.2023 | 21:03

Стартов спортсмены ждали долго, и вот наконец всероссийские соревнования по художественной гимнастике открылись. Состязания, посвященные памяти тренера Эдуарда Афияна, в Пензе проводят во второй раз.

В Пензу приехали представительницы более чем 20 регионов страны. Постоянные участники состязаний в городе на Суре - девушки из соседнего Саратова.

«Мы сначала перед тренировкой договариваемся, как работать должны, а потом собираемся и делаем», - рассказали участницы соревнований Вера Алдык и Алина Шевко.

«Отрабатывали много, тренировались. Было сложно, но, надеюсь, мы справимся», - отметила участница соревнований Валерия Когтева.

Гимнастки соревнуются в нескольких дисциплинах. Среди классических - индивидуальная программа и групповые упражнения.

«Также проходит межрегиональный турнир «Элегия весны», где принимают участие гимнастки в дисциплинах «дуэты» и «трио». Очень сильный уровень, сильные гимнастки приехали из Москвы, из Воронежа, конечно же, и из Пензенской области сильные гимнастки, из Омска. Очень ждем выступлений, хочется оценить этих гимнасток», - сообщила главный судья соревнований Анжелика Хачатрян.

Итоги состязаний подведут через четыре дня.