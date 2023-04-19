Соревнования по гимнастике собрали в Пензе спортсменок из 20 регионов

Стартов спортсмены ждали долго, и вот наконец всероссийские соревнования по художественной гимнастике открылись. Состязания, посвященные памяти тренера Эдуарда Афияна, в Пензе проводят во второй раз.
В Пензу приехали представительницы более чем 20 регионов страны. Постоянные участники состязаний в городе на Суре - девушки из соседнего Саратова.
«Мы сначала перед тренировкой договариваемся, как работать должны, а потом собираемся и делаем», - рассказали участницы соревнований Вера Алдык и Алина Шевко.
«Отрабатывали много, тренировались. Было сложно, но, надеюсь, мы справимся», - отметила участница соревнований Валерия Когтева.
Гимнастки соревнуются в нескольких дисциплинах. Среди классических - индивидуальная программа и групповые упражнения.
«Также проходит межрегиональный турнир «Элегия весны», где принимают участие гимнастки в дисциплинах «дуэты» и «трио». Очень сильный уровень, сильные гимнастки приехали из Москвы, из Воронежа, конечно же, и из Пензенской области сильные гимнастки, из Омска. Очень ждем выступлений, хочется оценить этих гимнасток», - сообщила главный судья соревнований Анжелика Хачатрян.
Итоги состязаний подведут через четыре дня.
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