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Спорт

Пензенские мас-рестлеры взяли бронзу на первенстве России

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«Тяни, вытягивай и побеждай» - девиз пензенских мас-рестлеров в очередной раз помог им достичь успеха. На первенстве России в Уфе состязалось более 300 лучших спортсменов из 30 регионов страны. Земляки вернулись с бронзовыми медалями.

«Соревнования высокого уровня, было трудно завоевать эту медаль. Очень трудная схватка была за третье место. Я отдал все силы, которые мог, и это помогло мне», - рассказал призер первенства России по мас-рестлингу Илья Климашин.

«Оцениваю результаты на отлично, потому что ребята замкнули призовую тройку», - сообщил руководитель Федерации мас-рестлинга Пензенской области Владимир Грушин.

Соревнования - розыгрыш путевок в следующий этап. Пензенские спортсмены вошли в состав сборной страны. Осенью они будут защищать честь Родины на первенстве Европы и мира, даже несмотря на ограничения для россиян.

«В мас-рестлинге у нас есть определенные привилегии, так как это национальный вид спорта Якутии, то бишь России, и международная федерация, все ее учредители - это наши граждане РФ. Соответственно мы сами диктуем условия на международной арене», - объяснил Владимир Грушин.

Илья Денисов уже опытный спортсмен. Зачастую на соревнованиях одержать победу мешает волнение, но не в этот раз. У молодого человека свои способы борьбы с переживаниями.

«Перед выходом на помост я прокричался, если говорить честно, все эмоции выплеснул и вышел уже со свежей головой», - поделился Илья Денисов.

Сразу после всероссийских состязаний спортсмены участвовали в областных. В их коллекции пополнение - новые золотые медали.

«Первое место досталось, честно говоря, полегче, так как соперников было все-таки поменьше», - признался Илья Денисов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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