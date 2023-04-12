В Пензе определят лучшую команду спасателей ПФО

12.04.2023 | 20:13

В Пензе стартовали соревнования МЧС среди команд Приволжского федерального округа. Спасатели освобождали пострадавших из покореженного автомобиля и оказывали первую помощь.

«Задача - доставить пострадавших до скорой помощи и не причинить им еще больших увечий», - рассказал участник соревнований Павел Касаткин (Кировская область).

За такие нарушения будут насчитываться дополнительные штрафные баллы. Они могут повлиять на конечный результат, даже если все задание было пройдено быстро.

Впрочем, главное для всех участников - это отработанные до автоматизма бесценные профессиональные навыки по ликвидации последствий ДТП.

«Мы хотим гостям командам показать самое лучшее, что умеем делать, и где-то перенять навыки от других команд», - отметил 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

«Чтобы все работали по одной технологии, понимали друг друга. И, если какие-то большие ЧС на стыке регионов, команды из разных областей могли помогать друг другу и работать любым инструментом», - подчеркнул спасатель 1-го класса, судья соревнований Максим Шлычков (г. Москва).

В роли пострадавших снова выступили студенты. У них уже был опыт статистов в отборочных областных соревнованиях, теперь им помогали лучшие спасатели ПФО.

«Работают профессионалы, люди с большой буквы. Спасибо им большое за все», - выразил свое отношение статист Роман Асанов.

Победители окружных соревнований отправятся на чемпионат России, который пройдет осенью в Москве.