Спасатели провели массовую зарядку на Олимпийской аллее

07.04.2023 | 21:07

Пензенские спасатели решили личным примером поддержать акцию, посвященную Всемирному дню здоровья, и устроили на Олимпийской аллее флешмоб. В качестве наставника по гимнастике выступил старший инспектор по боевой и физической подготовке Сергей Сураев.

«Помимо выполнения своих боевых задач, у нас есть очень много спортивной направленности, так что спорт в МЧС всегда на первом месте. Мы - за здоровый образ жизни и всегда рады работать с населением», - отметил он.

К сотрудникам МЧС присоединились и студенты. Данила Лобур учится по специальности, связанной с пожарной безопасностью, хочет в будущем работать спасателем.

«Я даже рад, что нас пригласили сюда. Нужно попробовать себя испытать везде», - подчеркнул студент.

После интенсивной зарядки все отправились на оздоровительную пробежку.