Юный пензенский гимнаст завоевал три медали на первенстве России

05.04.2023 | 19:33

Чтобы попасть на первенство России по спортивной гимнастике, Егору Понамареву пришлось долго и упорно тренироваться. Ежедневные занятия дали плоды - из Уфы совсем юный гимнаст привез три медали.

«В многоборье я занял первое место, на кольцах - второе, на опорном прыжке - тоже второе. Я очень доволен результатом», - отметил гимнаст.

Для Егора это уже не первые соревнования подобного масштаба. В 2022 году он также стал чемпионом, но не в многоборье, а в отдельном виде программы. Полученный опыт помог Понамареву добиться хороших результатов, несмотря на высокий уровень соперничества.

Всего в первенстве России в Уфе участвовало 48 юношей 12-13 лет.

«Успехи хорошие, потому что у нас впервые за, если не соврать, лет семь-восемь появился чемпион в многоборье. До этого были медали только в отдельных видах. Всегда конкуренты у нас - Москва, Санкт-Петербург, где более развито: и школ больше, и гимнастов. Первенство России - это одни из сильнейших спортсменов», - подчеркнул старший тренер ШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой Алексей Мамонов.

В это же время в Екатеринбурге проходили всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Давида Белявского «Движение вверх». И в них отличилась пензенская спортсменка.

«У меня пять медалей, второе место за многоборье, по брусьям - второе место, по вольным, по прыжку - второе, по бревну - третье место. Мне было не страшно выступать, но когда было много камер, это немного давило», - рассказала гимнастка Арина Димитрова.

После небольшого отдыха спортсмены начнут готовиться к следующим состязаниям.