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Спорт

Футболисты «Зенита» готовятся к первому матчу домашнего сезона

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Футболисты «Зенита» усиленно готовятся к первому домашнему поединку в этом календарном году. В межсезонье команда наладила плотную, насыщенную работу, ездила на сбор в Крымск, где, помимо тренировок, провела несколько контрольных спаррингов.

Возобновили чемпионат второго дивизиона ФНЛ пензенцы в Домодедове, где встречались с местным «Пересветом» и потерпели обидное поражение со счетом 0:1.

«На сборах мы выглядели лучше. Я думаю, все-таки много молодых ребят, которые были на поле, - для них немножко психологически это тяжеловато, поэтому результат мог быть лучше», - отметил тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

В межсезонье в составе бело-сине-зеленых появилось несколько игроков - это и приезжие футболисты, и свои воспитанники из молодежной дружины. Кроме того, командой теперь руководит новый главный тренер Андрей Семин.

Весь коллектив ждет субботней встречи с клубом «Сахалин», чтобы порадовать сурских поклонников игры № 1 в мире.

«Для нас очень важно, когда любимые болельщики приходят, поддерживают, хочу пригласить. Приходите, приводите семьи, погода прекрасная, болейте, и мы будем стараться вас не огорчать», - рассказал капитан ФК «Зенит» Алексей Балаган.

Старт домашнего сезона для футболистов «Зенита» назначен на субботу, 8 апреля. Игра против сахалинцев пройдет на искусственном поле родного стадиона. Начало матча - в 14:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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