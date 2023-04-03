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Спорт

«Дизель» завершил сезон двумя домашними матчами

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Хоккейный клуб «Дизель» завершил игровой сезон двумя домашними матчами против тольяттинской «Лады». Соперники устроили спарринги для поддержания спортивной формы и просмотра молодежи, ведь официальные баталии завершились для них рано - обе команды уступили в первом раунде плей-офф.

«Шикарный сезон. Не без спадов, но в целом можно пятерку с минусом поставить. Чуть-чуть не получилось, хотели большего», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Игры проходили по-разному и завершились с противоположными результатами. Если первый поединок принес победу тольяттинцам в овертайме со счетом 4:3, то в повторной встрече преимущество имели дизелисты. После двух периодов сохранялось равенство, но в заключительном отрезке пензенцы забросили четыре шайбы подряд и одержали победу - 6:2.

«В этом году у нас собрался замечательный коллектив, все ребята были очень дружелюбны, все друг другу помогали. По настроению все хорошо. А там уже лето покажет», - оценил ситуацию вратарь ХК «Дизель» Евгений Киселев.

В апреле команда продолжит тренировки, а затем отправится в отпуск. И пока хоккеисты будут отдыхать, руководство и менеджмент клуба начнут формирование состава на следующий сезон.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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