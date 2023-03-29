В Пензе завершилось областное первенство по баскетболу

29.03.2023 | 19:34

В последние минуты матча на первенство Пензенской области по баскетболу нервы у спортсменов были на пределе. Сражались юноши и девушки 2009 года рождения и моложе.

Девять команд парней и шесть женских сборных боролись за кубки с 24 марта. Победители среди девушек уже известны: дружина пензенской ДЮСШ № 1, на втором месте - баскетболистки из Кузнецка, на третьем - еще одна команда спортшколы № 1.

Юноши упорно бились в полуфинале.

«Боролись очень сильно зареченцы с «Сурскими крыльями», очко в очко. До последней секунды мы не знали, кто будет победителем этой встречи, но зареченская школа победила», - рассказал и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Участники турнира выкладывались, переживали за общее дело.

«Успехи довольно хорошие. Я, конечно, не лучший игрок в команде, но я тоже внес свой вклад в игре: в защите, в нападении - по чуть-чуть везде», - отметил баскетболист Максим Ражев (г. Пенза).

Борьба за золото завершилась победой сборной детской спортивной школы № 1. На втором месте - зареченцы, на третьем - «Сурские крылья» из Пензы.

Медали, кубки и грамоты вручили сразу же после финального свистка в зале принимающей стороны - ДЮСШ № 1.