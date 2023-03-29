Сетевое издание|18+|Среда|29 мар 2023|20:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе завершилось областное первенство по баскетболу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В последние минуты матча на первенство Пензенской области по баскетболу нервы у спортсменов были на пределе. Сражались юноши и девушки 2009 года рождения и моложе.

Девять команд парней и шесть женских сборных боролись за кубки с 24 марта. Победители среди девушек уже известны: дружина пензенской ДЮСШ № 1, на втором месте - баскетболистки из Кузнецка, на третьем - еще одна команда спортшколы № 1.

Юноши упорно бились в полуфинале.

«Боролись очень сильно зареченцы с «Сурскими крыльями», очко в очко. До последней секунды мы не знали, кто будет победителем этой встречи, но зареченская школа победила», - рассказал и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Участники турнира выкладывались, переживали за общее дело.

«Успехи довольно хорошие. Я, конечно, не лучший игрок в команде, но я тоже внес свой вклад в игре: в защите, в нападении - по чуть-чуть везде», - отметил баскетболист Максим Ражев (г. Пенза).

Борьба за золото завершилась победой сборной детской спортивной школы № 1. На втором месте - зареченцы, на третьем - «Сурские крылья» из Пензы.

Медали, кубки и грамоты вручили сразу же после финального свистка в зале принимающей стороны - ДЮСШ № 1.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте