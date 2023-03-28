Юные хоккеисты скрестили клюшки на «Кубке Надежды»

28.03.2023 | 19:48

Четвероклассник Даниил Астаев пришел в хоккей, когда был еще дошколенком. Поначалу даже боялся ступить на лед, думал, что он под ним провалится, теперь уже не мыслит себя без этой игры. Нападающий команды «Сура» - участник турнира «Кубок Надежды».

«Лучше, конечно, завоевать золото. Серебро тоже неплохо, но лучше золото. А если что-то не получается, то не надо психовать, а то будет хуже. Лучше всего играть в удовольствие, и тогда получится», - подчеркнул Даниил.

Соревнования проходят под эгидой окружного проекта «Золотая шайба» и считаются поощрительными.

«В этом турнире принимают участие команды, которые заняли второе место и ниже в региональном этапе соревнований «Золотая шайба». Это на самом деле очень здорово - у ребят есть дополнительная возможность еще раз поучаствовать в соревновательном процессе, еще раз побороться за медали», - отметила заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Состязания проводятся в трех возрастных категориях. Самая младшая - игроки 2012-2013 года рождения в составе сборных Колышлейского, Лопатинского, Городищенского, Сердобского и Пензенского районов.