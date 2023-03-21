«Лагуна-УОР» завоевала серебро на первенстве России по мини-футболу

21.03.2023 | 20:45

Всего один матч отделил молодежную команду «Лагуна-УОР» от победы. Сборная вернулась с серебром с финала первенства России по мини-футболу, прошедшего в Нижнем Новгороде. Спортсменок обыграли лишь футболистки из Санкт-Петербурга.

«Не только для команды - вообще для всех хороший результат. Это результат прекрасный для училища олимпийского резерва, где наши девчонки на отделении мини-футбола находятся, для министерства спорта, для руководства области, потому что мы конкурируем с лучшими командами страны», - подчеркнул президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

В этот раз в финале участвовали шесть команд. Среди игроков молодежного состава «Лагуны» есть те, для кого масштабные соревнования стали первыми в жизни. Анастасия Краснощекова, к примеру, стала частью сборной только в сентябре 2022-го, хотя футболом увлеклась гораздо раньше - девять лет назад.

«Бабушка с самого детства учила меня играть в футбол, она была секретарем футбольного клуба и настаивала на этом, а мне самой тоже понравилось. Здесь и перспективы на будущее есть, и руководство на высшем уровне. Я очень довольна, что в этой команде», - рассказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Анастасия Краснощекова.

Несмотря на то что финал позади, тренировки у спортсменок не прекращаются. Теперь девушки готовятся к играм в Первой лиге.