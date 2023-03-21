Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|21:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Лагуна-УОР» завоевала серебро на первенстве России по мини-футболу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Всего один матч отделил молодежную команду «Лагуна-УОР» от победы. Сборная вернулась с серебром с финала первенства России по мини-футболу, прошедшего в Нижнем Новгороде. Спортсменок обыграли лишь футболистки из Санкт-Петербурга.

«Не только для команды - вообще для всех хороший результат. Это результат прекрасный для училища олимпийского резерва, где наши девчонки на отделении мини-футбола находятся, для министерства спорта, для руководства области, потому что мы конкурируем с лучшими командами страны», - подчеркнул президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

В этот раз в финале участвовали шесть команд. Среди игроков молодежного состава «Лагуны» есть те, для кого масштабные соревнования стали первыми в жизни. Анастасия Краснощекова, к примеру, стала частью сборной только в сентябре 2022-го, хотя футболом увлеклась гораздо раньше - девять лет назад.

«Бабушка с самого детства учила меня играть в футбол, она была секретарем футбольного клуба и настаивала на этом, а мне самой тоже понравилось. Здесь и перспективы на будущее есть, и руководство на высшем уровне. Я очень довольна, что в этой команде», - рассказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Анастасия Краснощекова.

Несмотря на то что финал позади, тренировки у спортсменок не прекращаются. Теперь девушки готовятся к играм в Первой лиге.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте