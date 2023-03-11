В Пензе начались межрегиональные состязания по пулевой стрельбе

В Пензе открылись двухдневные межрегиональные состязания по пулевой стрельбе, посвященные памяти мастера спорта Натальи Захматовой.
«Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек 2005 года рождения и моложе, среди мужчин и женщин 2004 года и старше. Пневматический пистолет и пневматическая винтовка, дистанция - 10 метров. Сегодня стреляют 40 зачетных выстрелов, завтра 35 лучших, которые сегодня отстреляют в отборочном, будут стрелять уже 60», - пояснил главный судья соревнований Александр Кузнецов.
Больше 100 человек решили проверить свою меткость - спортсмены из Твери, Тулы, Москвы, Рязани, Пензы, Заречного. На Никиту Поцелуева из закрытого города наставники возлагают большие надежды: перспективный молодой человек.
«Стрельбой я занимаюсь 7 лет, на этих соревнованиях буду стрелять из пистолета. В стрельбе самое главное - уметь сконцентрироваться, не отвлекаться на посторонние вещи», - рассказал участник соревнований.
«В Пензе уже принято проводить турниры патриотической направленности. Это не только стрельба из винтовок, поэтому очень важно, чтобы дети, которые принимают участие в таких мероприятиях, понимали, для чего это делается», - сообщила заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.
Для многих спортсменов пензенские стрельбы - своего рода проба сил перед всероссийскими соревнованиями, возможность поработать над возможными ошибками, привыкнуть к новой винтовке или пистолету.
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