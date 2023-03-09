Воспитанники «Дизеля» выступили на этапе первенства ПФО

09.03.2023 | 21:20

Сразу несколько команд, представляющих школу «Дизеля» на российской арене, провели матчи на новом этапе первенства ПФО.

Хоккеисты 2007 года рождения на родной площадке и в рамках 1/4 финала плей-офф встретились со сверстниками из нижнекамскго «Нефтехимика». Матчи получились упорными и принесли успех гостям. Коллектив из Татарстана вначале одержал волевую победу со счетом 5:4, а на следующий день упрочил свое преимущество, выиграв более крупно - 4:1.

Остальные дружины сражались в гостях. «Дизель-2008» на старте Кубка филиала в Ижевске поделил очки с местной «Ижсталью». В первом поединке сильнее были хозяева - 5:2, но в повторном матче пензенцы взяли убедительный реванш. 6 безответных шайб в ворота удмуртских хоккеистов не оставили вопросов по поводу победителя.

Еще 2 команды сурской школы в баталиях с титулованными соперниками очков не набрали. В юниорском финале «дизелисты» дважды с минимальным отставанием уступили в Нижнем Новгороде торпедовцам (2:3 и 3:4), а ребята 2009 года рождения в Казани проиграли «Ак Барсу» (1:3 и 0:5).