В Пензе вузы выяснили, чья команда по мини-футболу сильнее

08.03.2023 | 20:40

Подведены итоги турнира по мини-футболу в рамках спартакиады пензенских вузов. В соревнованиях приняли участие пять команд - представители крупнейших учебных заведений города. Но за победу развернули борьбу три самых титулованных коллектива - из аграрного университета, государственного и архитектурно-строительного.

Именно в таком порядке они и расположились на пьедестале почета.

Сборная ПГАУ уверенно обыграла студентов-технологов и курсантов ПАИИ и оставила необходимые силы для основных поединков. Во встрече с командой ПГУ ахунцы имели неоспоримое преимущество и победили с солидным запасом, не характерным для очных встреч этих дружин - 8:1.

«Архитекторы» оказали лидеру более серьезное сопротивление и сумели свести поединок вничью - 2:2. Однако результат не помешал аграриям занять первое на турнире. Серебро разыгрывали в матче госуниверситета и строительного вуза.

В итоге «политехники» оказались сильнее (3:1) и обеспечили себе второе место. Команда ПГУАС осталась на третьей строчке таблицы.