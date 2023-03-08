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Спорт

В Пензе вузы выяснили, чья команда по мини-футболу сильнее

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Подведены итоги турнира по мини-футболу в рамках спартакиады пензенских вузов. В соревнованиях приняли участие пять команд - представители крупнейших учебных заведений города. Но за победу развернули борьбу три самых титулованных коллектива - из аграрного университета, государственного и архитектурно-строительного.

Именно в таком порядке они и расположились на пьедестале почета.

Сборная ПГАУ уверенно обыграла студентов-технологов и курсантов ПАИИ и оставила необходимые силы для основных поединков. Во встрече с командой ПГУ ахунцы имели неоспоримое преимущество и победили с солидным запасом, не характерным для очных встреч этих дружин - 8:1.

«Архитекторы» оказали лидеру более серьезное сопротивление и сумели свести поединок вничью - 2:2. Однако результат не помешал аграриям занять первое на турнире. Серебро разыгрывали в матче госуниверситета и строительного вуза.

В итоге «политехники» оказались сильнее (3:1) и обеспечили себе второе место. Команда ПГУАС осталась на третьей строчке таблицы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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