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Спорт

«Юность» оказалась в шаге от победы в регулярном чемпионате

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Баскетболистки «Юности» набрали максимум очков во втором этапе чемпионата российской Высшей лиги и стали еще ближе к победе в регулярной части сезона.

После того как красно-белые разгромили студенток Чувашского госуниверситета, им в соперницы достались прямые конкуренты в сражении за место в тройке лидеров - дубли красноярского «Енисея» и оренбургской «Надежды».

С сибирячками битва сложилась непросто. Соперницы выиграли вторую четверть с преимуществом в 10 очков и вышли вперед. Но пензячки подготовили убойный ответ в третьем периоде: набрали 20 очков против красноярских 5 и вернули себе гандикап. Заключительная 10-минутка изменить уже ничего не могла. 71:59 - победа «Юности».

Такой же результат был зафиксирован в поединке против «Надежды», но сценарий встречи был другим. Сурская команда не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу захватила лидерство - к большому перерыву пензячки вели 39:29.

Уралочки попытались приблизиться в счете, но попытка отыграться была быстро пресечена. В последней четверти пензячки увеличили отрыв и отпраздновали успех, снова со счетом 71:59.

Теперь для того, чтобы выиграть регулярный чемпионат, баскетболисткам «Юности» достаточно одержать в следующем туре всего одну победу. Матчи пройдут на родном паркете с 18 по 20 марта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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