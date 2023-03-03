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Спорт

В Пензе школьники показали командный дух на эстафетах

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В 2022 году команда школы № 36 стала победительницей городского турнира «Стартуем вместе». В этом она вновь вышла в финал.

«Немножко есть волнение, но не от того, что боимся проиграть, а от предвкушения того, что нас ждет. Мы надеемся, что получим позитивные эмоции и хорошее настроение», - отметила капитан команды Жанна Соенко.

«Четыре района, которые представляют Пензенскую область, по четыре школы были в отборочных этапах. Они сразились - и сегодня финал, на котором мы узнаем победителя», - рассказал руководитель мобильного отряда студентов молодежного центра «Юность» Максим Завьялов.

Это только на первый взгляд соревнования кажутся легкими и забавными. К примеру, нужно всей командой выкатить мяч из лабиринта и опустить его в корзину, а эстафеты покруче любого кроссфита.

«У нас будет конкурс «Тетрис». Они должны добежать все вместе и собрать стену из коробок за определенное количество времени», - сообщил Максим Завьялов.

«Это игра, которая показывает командный дух. Ребята получают много удовольствия от этих конкурсов, которые мы оцениваем, стараются показывать себя с хорошей стороны. Сегодня мы определим лучшую команду города Пензы», - подчеркнул главный судья соревнований Александр Калмаков.

В этом году ею стала сборная школы № 69.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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