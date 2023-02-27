В Пензе определили победителей регионального этапа «Локобаскета»

27.02.2023 | 21:00

Финальная часть турнира «Локобаскет» - это вершина айсберга, своеобразное подведение итогов регионального чемпионата, который длился несколько месяцев.

Юные спортсмены со всех уголков губернии вступили в проект, но до решающих поединков добрались самые лучшие. Впрочем, главный игровой день - это не только спарринги на площадке. Это множество призов, различные конкурсы, в которых баскетболисты проявляют свое мастерство, словом настоящий праздник.

«Второй год подряд у нас «Локобаскет» в Пензенской области, тысячи девчонок и мальчишек участвуют. Так что удачи всем. Победит сильнейший», - отметил исполнительный директор Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Успех в областном турнире отпраздновали самые достойные, и представляли они Пензу. Девушки из 60-й школы переиграли соперниц из Кузнецка, юноши из 68-й были сильнее конкурентов из Каменки.

«В нашем чемпионате участвуют юноши и девушки не старше 2007 года, это 8-9-й класс, как раз переход в «КЭС». Будем просматривать всех детей», - сообщил Александр Калмаков.

Завершен региональный этап «Локобаскета», и чемпионы отправляются на поволжской турнир. В свою очередь, победители окружных соревнований примут участие в суперфинале общероссийского масштаба.