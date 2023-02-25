Волейбольный клуб «Росток» стал вторым в турнирной таблице

25.02.2023 | 21:30

Волейболисты клуба «Росток» успешно стартовали в домашнем туре финального этапа Первой российской лиги. Игра против студентов Чувашского государственного университета стала для сурской команды в сезоне дебютной на родной площадке. Конечно, пензенцы хотели порадовать своих болельщиков, и это им удалось, хоть и в очень упорной борьбе.

В первом сете команды долгое время шли вровень, и только в концовке стало вырисовываться преимущество хозяев. Итог – 25:19 в пользу «Ростка».

Во второй партии соперники из Чувашии поначалу шли чуть впереди. И все же на последних розыгрышах волейболисты «Ростка» догнали гостей и отлично провели последние розыгрыши – 25:23 и 2:0 по сетам.

Заключительный отрезок поединка команды вновь прошли ровно, и опять все решилось в концовке партии. Пензенцы «дожали» студентов ЧувГАУ (25:22) и одержали сухую победу со счетом 3:0. Волейбольный клуб «Росток» поднялся на 2-ю строчку в таблице финального этапа Первой российской лиги.