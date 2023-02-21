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Спорт

В Пензе стартовал памятный турнир по мини-футболу

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Герои прошлого и настоящего. Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, теперь проходит еще и в поддержку участников специальной военной операции.

«Я уверен, что пример тех солдат, офицеров, которых мы видели сегодня на экране, является достойным примером для наших солдат, офицеров, защищающих честь и достоинство нашей страны от НАТОвской агрессии в непростом 2022-м и 2023-м», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Сегодня я хочу обратиться к молодежи: берите с этих ребят пример, будьте такими же стойкими, смелыми, берегите и охраняйте нашу Родину Россию», - призвал почетный гражданин г. Пензы Александр Калашников.

На торжественную церемонии открытия соревнований во Дворец спорта «Буртасы» пригласили родных и близких пензенских героев, погибших в ходе чеченской войны.

Вдова Юрия Кадейкина Галина старается не пропускать ни одного мемориального турнира. Это, кстати, уже 24-е по счету соревнования в память о защитниках Отечества.

«Пробыл все 6 месяцев, и 1 марта в 9 часов вечера был сильный обстрел, было много раненых и один погибший - это мой муж», - рассказала Галина Кадейкина.

В борьбу за награды турнира готовились вступить 15 команд. Это сотрудники регионального УМВД, следственного комитета, федеральных служб судебных приставов и исполнения наказания, Росгвардии и других ведомств.

«Участвуем второй раз. Участвовали два года назад еще. Призовых мест пока не занимали, но в этом году поборемся», - поделился сотрудник Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Царькин.

«Руководство нам помогает, мы работаем, тренируемся. И я думаю, в этом году будет хороший результат», - подчеркнул сотрудник УФСИН по Пензенской области Илья Гарин.

Соревнования двухдневные. Они будут проходить на нескольких спортивных площадках.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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