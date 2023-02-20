В Пензе в День перетягивания каната устроили крупный турнир

20.02.2023 | 20:37

Всемирный день перетягивания каната спортсмены, живущие под девизом «Ни шагу вперед», отметили как подобает - участием в турнире, посвященном этому событию. В Пензе, помимо хозяев, на дорожки вышли представители Москвы и Подмосковья, Орловской области, Мордовии и Татарстана. Были и еще заявки, но доехали не все.

«Есть сложности - и финансовые, и организационные - с приездом команд, поскольку все-таки команда - это минимум 10 человек, несколько весовых категорий», - объяснил президент Федерации перетягивания каната России Александр Кузнецов.

Тем не менее состязания получились масштабными. Спортсмены соревновались в мужском, женском и смешанном турнирах, к тому же в нескольких весовых категориях. Фаворитами были пензенцы: у девушек - команда одного из заводов, в остальных финалах - сборная МЧС.

«Можно сказать, мы готовимся весь год без остановки. У нас сразу после чемпионата России уже через несколько дней возобновились тренировки, мы не отдыхали», - рассказал капитан команды МЧС Денис Жучков (г. Пенза).

В этом сезоне для мастеров перетягивания каната главный турнир - чемпионат России, намеченный на конец года. Но, возможно, летом пензенцы примут участие в международных баталиях.