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Спорт

В Пензе в День перетягивания каната устроили крупный турнир

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Всемирный день перетягивания каната спортсмены, живущие под девизом «Ни шагу вперед», отметили как подобает - участием в турнире, посвященном этому событию. В Пензе, помимо хозяев, на дорожки вышли представители Москвы и Подмосковья, Орловской области, Мордовии и Татарстана. Были и еще заявки, но доехали не все.

«Есть сложности - и финансовые, и организационные - с приездом команд, поскольку все-таки команда - это минимум 10 человек, несколько весовых категорий», - объяснил президент Федерации перетягивания каната России Александр Кузнецов.

Тем не менее состязания получились масштабными. Спортсмены соревновались в мужском, женском и смешанном турнирах, к тому же в нескольких весовых категориях. Фаворитами были пензенцы: у девушек - команда одного из заводов, в остальных финалах - сборная МЧС.

«Можно сказать, мы готовимся весь год без остановки. У нас сразу после чемпионата России уже через несколько дней возобновились тренировки, мы не отдыхали», - рассказал капитан команды МЧС Денис Жучков (г. Пенза).

В этом сезоне для мастеров перетягивания каната главный турнир - чемпионат России, намеченный на конец года. Но, возможно, летом пензенцы примут участие в международных баталиях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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