По итогам регулярного чемпионата «Дизель» стал четвертым

18.02.2023 | 21:00

Хоккейный клуб «Дизель» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ занял 4-е место в таблице и в первом раунде плей-офф встретится с нефтекамским «Торосом». Это определилось после домашнего матча пензенцев против «Рязани-ВДВ», в котором хозяева потерпели поражение.

Поединок для соперников не имел принципиального значения: «дизелисты» досрочно обеспечили себе попадание в кубковую зону, а «десантники» давно потеряли шансы на продолжение борьбы. Тем не менее игра получилась боевой. Гости открыли счет в первом периоде, но местные форварды ответили во второй 20-минутке – Сергей Колесников отличился в большинстве (1:1).

Исход матча решился в заключительном отрезке матча. Рязанцы сумели забросить две шайбы подряд и ушли в глухую оборону, пытаясь сохранить результат. Сделать им это удалось, и «горожане» отпраздновали победу со счетом 3:1.

В итоге «Дизель» начнет плей-офф на родной площадке 22 и 23 февраля.