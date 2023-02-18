Сетевое издание|18+|Суббота|18 фев 2023|21:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

По итогам регулярного чемпионата «Дизель» стал четвертым

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Хоккейный клуб «Дизель» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ занял 4-е место в таблице и в первом раунде плей-офф встретится с нефтекамским «Торосом». Это определилось после домашнего матча пензенцев против «Рязани-ВДВ», в котором хозяева потерпели поражение.

Поединок для соперников не имел принципиального значения: «дизелисты» досрочно обеспечили себе попадание в кубковую зону, а «десантники» давно потеряли шансы на продолжение борьбы. Тем не менее игра получилась боевой. Гости открыли счет в первом периоде, но местные форварды ответили во второй 20-минутке – Сергей Колесников отличился в большинстве (1:1).

Исход матча решился в заключительном отрезке матча. Рязанцы сумели забросить две шайбы подряд и ушли в глухую оборону, пытаясь сохранить результат. Сделать им это удалось, и «горожане» отпраздновали победу со счетом 3:1.

В итоге «Дизель» начнет плей-офф на родной площадке 22 и 23 февраля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте