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Спорт

В Пензе сотрудники УФСИН приняли участие в лыжных гонках

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Сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области приняли участие в первом этапе ежегодной спартакиады по служебно-прикладным и игровым видам спорта памяти Героя России Александра Сергеева. Соревнования прошли на Олимпийской аллее.

«Лыжные гонки - это один из наиболее важных видов спорта, потому что здесь сотрудники могут проявить все навыки выносливости, ловкости и работы в команде», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Алексей Куликов.

Эти состязания - отбор лучших сотрудников регионального управления для участия во всероссийской спартакиаде УФСИН. Победители определяются как в индивидуальных гонках, так и в масс-старте.

«Свободное время с семьей и детьми стараюсь проводить на свежем воздухе. В данных соревнованиях принимаю участие уже не первый год и всегда стараюсь отстаивать честь своего учреждения», - отметил заместитель начальника ИК-8 Алексей Буянов.

В итоге лучшими в общекомандном зачете стали бойцы отдела специального назначения «Фобос», вторыми - представители отдела конвоирования, замкнули тройку лидеров сотрудники колонии-поселения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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