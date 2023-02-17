В Пензе сотрудники УФСИН приняли участие в лыжных гонках

17.02.2023 | 20:13

Сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области приняли участие в первом этапе ежегодной спартакиады по служебно-прикладным и игровым видам спорта памяти Героя России Александра Сергеева. Соревнования прошли на Олимпийской аллее.

«Лыжные гонки - это один из наиболее важных видов спорта, потому что здесь сотрудники могут проявить все навыки выносливости, ловкости и работы в команде», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Алексей Куликов.

Эти состязания - отбор лучших сотрудников регионального управления для участия во всероссийской спартакиаде УФСИН. Победители определяются как в индивидуальных гонках, так и в масс-старте.

«Свободное время с семьей и детьми стараюсь проводить на свежем воздухе. В данных соревнованиях принимаю участие уже не первый год и всегда стараюсь отстаивать честь своего учреждения», - отметил заместитель начальника ИК-8 Алексей Буянов.

В итоге лучшими в общекомандном зачете стали бойцы отдела специального назначения «Фобос», вторыми - представители отдела конвоирования, замкнули тройку лидеров сотрудники колонии-поселения.