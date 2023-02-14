Сетевое издание|18+|Среда|15 фев 2023|01:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

Турнир в «Буртасах» собрал 250 поклонниц эстетической гимнастики

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На ковер дворца спорта «Буртасы» вышли поклонницы эстетической гимнастики - юные грации из Саратова, Саранска и Пензы. В городе проходит открытый турнир, в котором участвуют 250 человек.

«Эстетическая гимнастика - это симбиоз художественной гимнастики и акробатики. Многие называют этот вид спорта синхронным плаванием без воды, потому что это командный вид спорта, мы должны делать все синхронно и показывать образ», - отметила главный судья соревнований Анастасия Музалева.

Всех участниц состязаний организаторы разделили на шесть возрастных групп. У каждой из команд свой талисман - мягкая игрушка. Пензенские гимнастки остановились на белом Топтыгине.

«Сложность в этом виде спорта - надо работать в команде и слушать сердцем друг друга», - рассказала участница соревнований Милана Тютикова.

Для пензенских спортсменок это отборочные соревнования. В апреле в областном центре пройдут региональные первенство и чемпионат по эстетической гимнастике, а также открытый турнир «Триумф».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте