Турнир в «Буртасах» собрал 250 поклонниц эстетической гимнастики

14.02.2023 | 21:07

На ковер дворца спорта «Буртасы» вышли поклонницы эстетической гимнастики - юные грации из Саратова, Саранска и Пензы. В городе проходит открытый турнир, в котором участвуют 250 человек.

«Эстетическая гимнастика - это симбиоз художественной гимнастики и акробатики. Многие называют этот вид спорта синхронным плаванием без воды, потому что это командный вид спорта, мы должны делать все синхронно и показывать образ», - отметила главный судья соревнований Анастасия Музалева.

Всех участниц состязаний организаторы разделили на шесть возрастных групп. У каждой из команд свой талисман - мягкая игрушка. Пензенские гимнастки остановились на белом Топтыгине.

«Сложность в этом виде спорта - надо работать в команде и слушать сердцем друг друга», - рассказала участница соревнований Милана Тютикова.

Для пензенских спортсменок это отборочные соревнования. В апреле в областном центре пройдут региональные первенство и чемпионат по эстетической гимнастике, а также открытый турнир «Триумф».