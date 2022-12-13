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Спорт

«Юность» заняла место лидера в чемпионате Высшей лиги

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К «экватору» регулярного чемпионата российской Высшей лиги баскетболистки «Юности» подходят в статусе единоличного лидера. Чтобы обогнать основных конкуренток из Оренбурга и Красноярска, пензячкам необходимо было одержать две победы в Самаре над дублем одноименного клуба, и задачу выполнить удалось.

В стартовом матче серии волжанки сопротивлялись лишь первые минуты, после чего преимущество гостий стало неуклонно расти. В середине третьей четверти оно составляло 20 пунктов (58:38).

В заключительном периоде хозяйки немного сократили отставание, но не настолько, чтобы красно-белая дружина заволновалась. Итоговый результат - 83:66 в пользу «Юности».

Повторный поединок получился по накалу более упорным. Пензячки вели в счете практически все игровое время, но самарчанки не позволяли заработать безопасный отрыв. Все решилось в концовке встречи, где сурские баскетболистки атаковали увереннее, а соперницы слишком часто нарушали правила. В итоге «Юность» одержала нелегкую победу - 61:52.

После первого круга чемпионата российской Высшей лиги «Юность» с 11 победами в своем активе занимает в турнирной таблице единолично первое место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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