Спорт

В Кузнецке провели межрегиональный турнир хоккейных школ

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На лед вышли настоящие мужчины, и хотя им еще совсем немного лет, но они уже доказывают, что имеют большую силу воли и несгибаемый характер. Это участники первого межрегионального турнира хоккейных школ Приволжского федерального округа среди ребят, которым еще не исполнилось 9 лет.

Состязания организовали в Кузнецке. Для самых юных игроков немного изменены правила - матчи проходят поперек ледовой площадки, что позволяет встречаться одновременно четырем командам.

«Данный формат соревнований рекомендован национальной программой подготовки хоккеистов «Красная машина», и с текущего сезона (2022-2023 года) этим соревнованиям присвоен официальный статус. Регламент подписан президентом федерации хоккея Владиславом Александровича Третьяком», - сообщил заместитель руководителя филиала Федерации хоккея России в г. Самаре Владимир Пашкин.

В борьбу за победу вступили спортсмены из Пензы, Самары, Саратова, Кузнецка. По правилам соревнований тренеры обязаны задействовать всех игроков своей команды, никого не оставляя на скамейках запасных.

«Безусловным преимуществом игры в таком формате для данной возрастной группы является количество техник и тактических действий в единицу времени. Каждый ребенок находится постоянно в игре, выполняет намного больше действий, чем при игре на всю площадку. Вратари получают гораздо больше бросков», - отметил Владимир Пашкин.

Для победителей и призеров значимого турнира предусмотрены заслуженные награды и сладкие призы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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