Спорт

В Пензе стартовал Кубок области по художественной гимнастике

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На манеж дворца спорта «Буртасы» вышли сильнейшие пензенские спортсменки - участницы Кубка области по художественной гимнастике. Все они стали победительницами школьных состязаний и получили право бороться за награды регионального турнира. Соревнования проходят по двум видам программы - групповая и индивидуальная.

«Первый разряд и кандидаты выступают, одно упражнение у них - пять скакалок, второе - пять мячей. Мастера спорта также выступают с двумя упражнениями: одно - пять обручей, второе - два мяча и три ленты», - рассказала главный судья Кубка Пензенской области по художественной гимнастике Ирина Филатова.

Некоторые из участниц турнира недавно вернулись с Кубка сильнейших России, где вошли в число лидеров. Легкость и грация, которые гимнастки демонстрируют на соревнованиях, достигаются многочасовыми ежедневными тренировками.

«Нет определенного фактора, просто сумма всего складывается: артистизм, работоспособность, физические качества, свой труд, который сама гимнастка вкладывает, труд тренера», - отметила участница соревнований Виктория Буклина.

Из победительниц Кубка будет сформирована сборная Пензенской области. Она представит регион на первенстве Приволжского федерального округа, который состоится в конце января 2023 года.

14 декабря в 14:00 в «Буртасах» начнутся соревнования памяти заслуженного тренера по художественной гимнастике Натальи Лавровой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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