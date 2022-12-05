Сетевое издание|18+|Понедельник|5 дек 2022|21:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В Пензе каратисты вступили в борьбу за велосипеды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во дворце спорта «Олимпийский» собрались около двухсот человек в кимоно. Они ожидали начала ежегодных соревнований по карате памяти князя Александра Невского. Это уже девятый турнир, однако впервые его проводят не по кекусинкай, а по киокушин - более европейскому виду карате, который официально утвердили как новый вид спорта лишь в 2021 году.

«Что касается правил ведения поединка, они в чем-то схожи, но есть свои различия: в киокушине нет толчков, что есть в кекусинкай (японской версии), в киокушине нет подсечек», - рассказал главный судья соревнований Виталий Попов.

Спортсмены приехали на турнир из 13 регионов страны. Возрастная категория - от 11 лет и выше. Среди участников и Арина Качкуркина. Девушка занимается карате уже 5 лет. Изначально она выбирала между единоборствами и танцами, но желание быть на татами взяло верх. К турниру спортсменка готовилась упорно - тренировалась 6 дней в неделю.

«Я уже настроена, что займу это первое место, у меня все получится. Я ничего не боюсь», - отметила участница соревнований Арина Качкуркина (г. Пенза).

Каратистов судят по олимпийской системе. Лучшие будут отмечены медалями, грамотами и кубками, а главные призы, велосипеды, достанутся победителям.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте