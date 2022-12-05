В Пензе каратисты вступили в борьбу за велосипеды

05.12.2022 | 21:16

Во дворце спорта «Олимпийский» собрались около двухсот человек в кимоно. Они ожидали начала ежегодных соревнований по карате памяти князя Александра Невского. Это уже девятый турнир, однако впервые его проводят не по кекусинкай, а по киокушин - более европейскому виду карате, который официально утвердили как новый вид спорта лишь в 2021 году.

«Что касается правил ведения поединка, они в чем-то схожи, но есть свои различия: в киокушине нет толчков, что есть в кекусинкай (японской версии), в киокушине нет подсечек», - рассказал главный судья соревнований Виталий Попов.

Спортсмены приехали на турнир из 13 регионов страны. Возрастная категория - от 11 лет и выше. Среди участников и Арина Качкуркина. Девушка занимается карате уже 5 лет. Изначально она выбирала между единоборствами и танцами, но желание быть на татами взяло верх. К турниру спортсменка готовилась упорно - тренировалась 6 дней в неделю.

«Я уже настроена, что займу это первое место, у меня все получится. Я ничего не боюсь», - отметила участница соревнований Арина Качкуркина (г. Пенза).

Каратистов судят по олимпийской системе. Лучшие будут отмечены медалями, грамотами и кубками, а главные призы, велосипеды, достанутся победителям.