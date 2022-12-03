Пловцы региона вступили в борьбу за призы губернатора

03.12.2022 | 17:47

Олимпийскими чемпионами им не стать, но к этой цели спортсмены и не идут. Плавание для них скорее хобби. Теперь же возможность защитить честь своей малой родины. В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» стартовала областная эстафета на призы губернатора.

«С 2009 года практикуем ее ежегодное проведение. Количество участников - около 400 человек сегодня, со всех муниципалитетов нашей области. Поэтому мероприятие развивается», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Эдуард Копылов.

Несмотря на то что соревнуются любители, кубки для победителей подготовили не хуже, чем на состязаниях мирового уровня. Каждый район представляет команда мужчин и женщин. Ульяна Морозова живет в Пензе, однако сама родом из Лунина.

«Я хочу защитить честь своего села, поддержать его. Всегда за своих. Мне очень нравится, меня трясет от этого, но я прямо люблю это состояние», - призналась девушка.

Всех участников разделили на три группы, в зависимости от численности населения в их муниципальном образовании, а уже потом среди них выявляли лучших.