Пловцы региона вступили в борьбу за призы губернатора

Олимпийскими чемпионами им не стать, но к этой цели спортсмены и не идут. Плавание для них скорее хобби. Теперь же возможность защитить честь своей малой родины. В бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» стартовала областная эстафета на призы губернатора.
«С 2009 года практикуем ее ежегодное проведение. Количество участников - около 400 человек сегодня, со всех муниципалитетов нашей области. Поэтому мероприятие развивается», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Эдуард Копылов.
Несмотря на то что соревнуются любители, кубки для победителей подготовили не хуже, чем на состязаниях мирового уровня. Каждый район представляет команда мужчин и женщин. Ульяна Морозова живет в Пензе, однако сама родом из Лунина.
«Я хочу защитить честь своего села, поддержать его. Всегда за своих. Мне очень нравится, меня трясет от этого, но я прямо люблю это состояние», - призналась девушка.
Всех участников разделили на три группы, в зависимости от численности населения в их муниципальном образовании, а уже потом среди них выявляли лучших.
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