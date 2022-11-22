Спорт

Пензенский «Дизель» обыграл «Зауралье» со счетом 3:1

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Хоккеисты «Дизеля» завершили первый круг чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» в тройке лидеров. В заключительном матче выездного турне, отмеряющего половину дистанции, команда встречалась в Кургане с местным «Зауральем».

Пензенцы на правах фаворитов захватили преимущество, но долгое время не могли поразить ворота соперника - хозяева яростно сопротивлялись. Лишь в конце второго периода «дизелисты» сумели реализовать большинство - цели достиг мощный бросок Григория Глебова.

Развязка наступила в середине заключительной 20-минутки. Курганцы провели быструю контратаку и сравняли счет, но уже в следующей смене допустили грубую ошибку в своей зоне, что позволило гостям вновь выйти в лидеры.

Зауральцы на последних секундах поединка рискнули и выпустили пятого полевого игрока, но это никаких дивидендов не дало. Более того, лучший бомбардир пензенской дружины Даниил Лапин поразил ворота и установил окончательный счет 3:1.

Таким образом, «Дизель» с 38 очками уступает в турнирной таблице только ханты-мансийской «Югре» и новокузнецкому «Металлургу».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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